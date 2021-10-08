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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli akademisyen uluslararası resim yarışmasında ikinci oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli akademisyen uluslararası resim yarışmasında ikinci oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş'ın uluslararası resim yarışmasında ikinci olduğu bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Okan Boydaş'ın uluslararası resim yarışmasında ikinci olduğu bildirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamada, yarışmanın merkezi ABD'de bulunan "Colors of Humanity Art Gallery" tarafından düzenlediği belirtildi.

Sonuçları eylül ayında açıklanan yarışmaya, aralarında Türkiye, Belarus, Kanada, Hindistan, İtalya, Polonya, Rusya, İsveç ve Ukrayna'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerden binin üzerinde başvuru yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Değerlendirmede çalışmaların özgünlüğü, yorumlama gücü, teknik yeterlilik gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Başvurular arasından çeşitli branşlarda 73 çalışma değerlendirilmeye alınarak, her branşta ilk 3'e giren sanatçılara özel takdir belgelerinin yanı sıra para ödülü verildi. Yarışmaya "EYES" isimli tuval üzerine akrilik boya ile yaptığı resimle katılan Boydaş, ikincilikle ödüllendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevli akademisyen uluslararası resim yarışmasında ikinci oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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