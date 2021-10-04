Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi

GÜZELBAHÇE, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir sitenin kadın yöneticisi A.B. hakkında toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen A.B., mahkemedeki savunmasında "Harcamalar benden önce yapılmıştır" dedi.

Güzelbahçe ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bir sitenin 2018-2019 yılları arasında yöneticiliğini yapan A.B. hakkında apartman sakinlerinden toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre, A.B. kendisine yapılan harcamaların fatura ve dekontlarını soran kat sahiplerine önce giderlerin belgelerini sunmayı reddetti, ardından da 'mahkemede görüşürüz' diyerek cevap verdi. Bir süre sonra göreve gelen yeni yönetici M.C.G., A.B. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek tüm kat malikleri adına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporunda, "Şüpheli A.B.'nin site defter ve belgelerini teslim etmeyerek yanında götürdüğü, bu nedenle incelenemediğini, ayrıca herhangi bir sarf belgesi bulunmadan site banka hesabından çektiği toplam tutarın 49 bin 939 TL olduğu sonucuna varılmaktadır" denildi. Hazırlanan iddianamede A.B. hakkında 'zincirleme biçimde hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanık A.B., siteye ait olduğunu iddia ettiği harcamaların dekont ve faturalarını mahkemeye sundu. Ancak apartman sakinleri, verilen belgelerin site ile ilgisi olmadığını belirterek itiraz etti. Mahkemeye sunulan belgelerin arasında site ile alakası olmayan bir cemevine yapılan harcamalar, bir otomobile alınan yakıt gideri ve restoranda yenilen yemek fişleri gibi giderlerin yer aldığı belirtildi.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021