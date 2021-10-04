Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi - Haberler
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Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir sitenin kadın yöneticisi A.B. hakkında toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla dava açıldı.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir sitenin kadın yöneticisi A.B. hakkında toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen A.B., mahkemedeki savunmasında "Harcamalar benden önce yapılmıştır" dedi.

Güzelbahçe ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki bir sitenin 2018-2019 yılları arasında yöneticiliğini yapan A.B. hakkında apartman sakinlerinden toplanan aidatların 49 bin 939 TL'sini zimmetine geçirdiği suçlamasıyla 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre, A.B. kendisine yapılan harcamaların fatura ve dekontlarını soran kat sahiplerine önce giderlerin belgelerini sunmayı reddetti, ardından da 'mahkemede görüşürüz' diyerek cevap verdi. Bir süre sonra göreve gelen yeni yönetici M.C.G., A.B. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek tüm kat malikleri adına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporunda, "Şüpheli A.B.'nin site defter ve belgelerini teslim etmeyerek yanında götürdüğü, bu nedenle incelenemediğini, ayrıca herhangi bir sarf belgesi bulunmadan site banka hesabından çektiği toplam tutarın 49 bin 939 TL olduğu sonucuna varılmaktadır" denildi. Hazırlanan iddianamede A.B. hakkında 'zincirleme biçimde hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'BENİM ZAMANIMDA YAPILMADI'

Davanın, mayıs ayındaki ilk duruşmasında savunma yapan A.B., "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2018 yılı öncesinde sitenin yöneticisi M.C.G.'ydi. Site için usulsüz harcamalar o dönemde yapılmıştır. Sitenin parasal yönden açıkları o dönemde verilmiştir. Yaptığım harcamaları gösterip dekont ve makbuzları mahkemenize ibraz edeceğim. İddialar asılsızdır" dedi.

'GECE GEÇ SAATLERDE PARA ÇEKİYORDU'

Sitenin mevcut yöneticisi M.C.G. ise "Sanığın yöneticilik yaptığı süreçte, bir dönem denetmenlik görevi yapmıştım. A.B. sitenin harcamalarına ilişkin defter, belge ve evrakları bizim incelememize sunmadı. Düzenli bir şekilde site sakinleri tarafından aidatlar ödenmesine rağmen harcamaların nereye yapıldığı denetlenemiyordu. Kendisinden defalarca kez harcamaların nereye yapıldığını sorduk. Belgeleri göstermesini istedik ancak göstermedi. Bize 'mahkemede görüşürüz' dedi. Banka hesaplarını incelediğimizde, gece geç saatlerde site hesabından paralar çekildiğini gördük" ifadelerini kullandı.

'İŞLERİ TEK BAŞINA YAPIYORDU'

Davanın geçen haftaki duruşmasında tanık olarak dinlenen site sakini H.T. de şunları söyledi: "Sanığın yönetici olarak seçildiği toplantıda, ben de yardımcı olarak seçilmiştim. Yönetimde kısa bir süre görev yaptım ancak A.B.'nin kendi başına hareket etmesi ve işlerin aksaması nedeniyle istifa ettim. Görev yaptığı dönemde nereye, ne kadar harcama yaptığı hususunu bilmiyorduk. Kendisi sürekli işleri tek başına yapıyordu. Onun görev yaptığı dönemde yaklaşık 1 ay süreyle sitede elektrik kesintisi de yaşandı."

Sanık A.B., siteye ait olduğunu iddia ettiği harcamaların dekont ve faturalarını mahkemeye sundu. Ancak apartman sakinleri, verilen belgelerin site ile ilgisi olmadığını belirterek itiraz etti. Mahkemeye sunulan belgelerin arasında site ile alakası olmayan bir cemevine yapılan harcamalar, bir otomobile alınan yakıt gideri ve restoranda yenilen yemek fişleri gibi giderlerin yer aldığı belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sitenin parasını zimmetine geçirdiği iddia edilen yöneticiye 7 yıl hapis istemi - Haberler
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