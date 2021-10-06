Şişli'nin 'Baba' lakaplı ATV'li muhtarı

Şişli Fulya Mahallesi Muhtarı Bülent Abdullah Özen 20 yıldır mahallede muhtarlık yapıyor. Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden olan Şişli'de mahalle muhtarı trafik sorununa ATV aracı ile çözüm buldu. 7 senedir ATV kullanan Özen, mahallede bir sorun olduğunda 3-4 dakika içinde her noktaya ulaşabildiğini söylüyor. 'Muhtar' yazılı plakasıyla ATV'li muhtara birçok mahalleli 'Baba' diye hitap ediyor.

'DAHA ÇABUK SORUNA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM'

'MUHTARIM HOŞ GELDİN NE ÇABUK GELDİN'

'BABA DERLER BANA'

"MUHTARIMIZ DEĞİL BABAMIZ O"