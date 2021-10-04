Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel
Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarı Çiçek Sokak'ta seyir halindeki 34 HYG 16 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Park halindeki araçlara ve sokak üzerindeki bir direğe çarpan kamyon daha sonra takla attı. Çarpmanın etkisiyle bir araç sokak üzerindeki apartman boşluğuna düştü. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Şişli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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