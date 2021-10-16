Şişli'deki mücevherat dükkanı soygununun zanlıları yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir mücevherat dükkanını silahla soydukları iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim'de Şişli'deki mücevherat dükkanına motosikletle gelen iki kişi, çalışanlara silah doğrultarak, vitrinde bulunan ve toplam değeri 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen ziynet eşyasını alıp, olay yerinden kaçtı.

Polisin soygunun ardından yaptığı çalışmada, şüphelilerin kiralık olduğu tespit edilen motosikletle dükkandan uzaklaştıktan sonra birbirlerinden ayrıldıkları, Maçka Parkı yakınında tekrar buluşarak otomobille izlerini kaybettirdikleri belirlendi.

Yapılan araştırmalar neticesinde Sırbistan uyruklu şüphelilerden Nenad V. (39), yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'ndaki uçakta, Nikola V. ise (25) Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakalandı.

Nikola V'nin Şişli'de kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, klozet sifonu içerisine saklanmış halde, soygundan elde edilen 7 pırlanta yüzük, 7 ince pırlanta bileklik, 1 kalın pırlanta bileklik, 1 pırlanta gerdanlık ve 1 pırlanta küpe ele geçirildi.