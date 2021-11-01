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Şişli'de zincirleme trafik kazası

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Şişli'de zincirleme trafik kazası

Şişli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda 34 YTZ 97 plakalı otomobilin sürücüsü, arızalanan aracını sol şeritte durdurdu. Yolda arızalı aracı gören 34 JU 3376 plakalı otomobilin sürücüsü de yavaşlayarak arızalı aracın arkasında durdu.

Arkadan gelen 34 EGU 78 plakalı otomobilin sürücüsü, yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki araca çarptı. Arkadan gelen biri servis minibüsü olmak üzere 4 aracın daha karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle caddedeki iki şerit bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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