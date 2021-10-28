Şişli'de silah ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Şişli'de silah ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de, silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de, silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde M.M.K ile V.Ş ve H.Ş arasında küfür edildiği iddiasıyla çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ilk önce silahla vurulan, ardından da döner bıçağı saldırılan M.M.K, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüpheliler H.Ş ile V.Ş'yi, kavgada kullanıldığı düşünülen silah ve bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kavgaya ilişkin güvenlik kameraları görüntülerinde, M.M.K'nın kaçtığı sırada silahla bacağından vurulduğu ve döner bıçağı darbeleriyle yaralandığı anlar yer alıyor.

Şişli'de silah ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı

Şişli'de silah ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı

Şişli'de silah ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı

Şişli'de silah ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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