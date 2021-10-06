Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı - Haberler
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Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

Şişli'de iki gün üst üste bir hastaneye gelen Bulgar uyruklu kadın hırsız, bir çalışanın cüzdanını ve doktorun da çantasını çaldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de iki gün üst üste bir hastaneye gelen Bulgar uyruklu kadın hırsız, bir çalışanın cüzdanını ve doktorun da çantasını çaldı. Parayı alarak çantayı da hastanedeki lavaboya saklayan kadın hırsızın, hastaneden çıkarak taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir otel odasında saklanan şüpheli kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de özel bir hastaneyi gözüne kestiren kadın hırsız, 28 Eylül'de B.T.K isimli çalışanın dolabında, içerisinde bin lira, 30 euro ve 6 adet banka kartının bulunduğu cüzdanı çalarak hızlıca hastaneden uzaklaştı.

Doktorun da çantasını çaldı

Bir sonraki gün yine aynı hastaneye gelen hırsız kadın, doktor T.S.T'nin odasından masanın üzerindeki içerisinde 650 lira para, kulaklık,şarj aleti, hasta kayıt defteri, kimlik kartı, ehliyeti, araç ruhsatı bulunan sırt çantasını çaldı. Ardından hastaneden çıkan hırsız, bir taksiye binerek oradan uzaklaştı. Bulgar kadının hırsızlık yapmak için seçtiği hastanelerde muayene olacak gibi beklediği ve uygun zamanda odaları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin hastane odalarını kontrol etmesi ve içeri girerek hırsızlık yapıyor. Çaldığı malzemeleri kendi çantasına koyan kadın olay yerinden uzaklaşıyor.

Çaldığı çantayı hastaneye saklamış, paraları almış

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızın kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarına göre, hastaneden çıkarak bir taksiye bindiği tespit edilen şüpheli kadının Bulgaristan uyruklu A.N.F olduğunu belirledi.

Şişli polisi kadın hırsızı yakaladı

Taksiden Fatih Millet Caddesi üzerinde indiği belirlenen kadın kaldığı otel odasında Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadın hırsız çaldığı doktora ait çantayı hastaneye sakladığını itiraf etti. Kadın çantanın yerini gösterirken, göz polikliniğin lavabosuna saklanan çanta bulundu. Kadının çantada bulunan parayı da aldığı tespit edildi. Emniyete götürülen işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadın adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

Şişli'de özel bir hastaneyi mesken tutan yabancı uyruklu kadın hırsız, doktorun çantası çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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