ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
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ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli Niaşantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren silahlı 2 soyguncu ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin dolar değerinde mücevher alarak kaçtı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Şişli Niaşantaşı'ndaki bir mücevherat mağazasına giren silahlı 2 soyguncu ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 bin Dolar değerinde mücevher alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan iki

soyguncuyu arama çalışmalarına başladı. İncelemelerin ardından olay yerine sevk edildi. Olay yeri incelemesi kaçan şüphelileri arıyor.

ŞÜPHELİLER KAMERAYA YAKANDI

Öte yandan şüpheliler mağazanın bulunduğu sokakta ellerinde silahlarla gelişi, mağazaya girişleri ve silah doğrultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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Haber: ŞİŞLİ'DE MÜCEVHERAT MAĞAZASINDA SOYGUN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haberler
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