Şişli'de mücevherat dükkanında silahlı soygun

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir mücevherat dükkanı, silahlı iki kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mücevherat dükkanına motosikletle gelen iki kişi, silah tehdidiyle mağazadan bir miktar değerli takı alarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.