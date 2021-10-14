Şişli'de mücevherat dükkanında silahlı soygun - Haberler
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Şişli'de mücevherat dükkanında silahlı soygun

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Şişli'de mücevherat dükkanında silahlı soygun

Şişli'de bir mücevherat dükkanı, silahlı iki kişi tarafından soyuldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir mücevherat dükkanı, silahlı iki kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mücevherat dükkanına motosikletle gelen iki kişi, silah tehdidiyle mağazadan bir miktar değerli takı alarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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