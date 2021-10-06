ŞİŞLİ'DE İKİ HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de iki ayrı hastaneden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu A.N.F. isimli kadın, polisin takibi sonucu kaldığı otelde yakalandı. Şüphelinin, hastane çalışanlarının para, banka kartı ve değerli eşyalar çaldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR HASTANEDEN ÇALDIKLARINI DİĞER HASTANEDE SAKLADI

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamarası tarafından görüntülendi. Görüntülere, şüphelinin seçtiği hastanelerde muayene olacak gibi beklediği, uygun zamanda odaları kontrol ettiği, hırsızlık yaptığı anları ile çaldığı malzemeleri kendi çantasına koyarak olay yerinden uzaklaşması yansıdı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri