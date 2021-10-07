Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli Kuştepe'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli Kuştepe'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar didik didik arandı, yayalara GBT sorgusu yapıldı.

Şişli Kuştepe'de genel asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar polis köpeği ile didik didik aranırken, yayaların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimler kapsamında havadan drone ile de görüntü alındı. - İSTANBUL

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir
Magazin Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Mustafa Varank
Spor Ferdi Kadıoğlu Marcao Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Devlet Bahçeli Hakan Binbaşgil Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:13:56. #1.11#