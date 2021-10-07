Şişli'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli Kuştepe'de drone destekli asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar didik didik arandı, yayalara GBT sorgusu yapıldı.

Şişli Kuştepe'de genel asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar polis köpeği ile didik didik aranırken, yayaların üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimler kapsamında havadan drone ile de görüntü alındı. - İSTANBUL