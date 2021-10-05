ŞİŞLİ'DE BORCUNU ÖDEMEYEN KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Mikail BIYIKLI/

ŞİŞLİ'de 56 yaşındaki Sami Ç.'yi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Cemal Ü.(34) ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Cemal Ü. öldürdüğü kişiye borç para verdiğini ancak bir türlü geri alamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Benden sonraki insanlara yapmaması için yaptım" dedi.

Şüphelilerden Cemal Ü. tutuklanırken, Metin U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri