ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de alışveriş merkezindeki mağazada ayakkabı deneyen kadının çantasından cep telefonunu çalan Fas uyruklu B.A. yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de alışveriş merkezindeki mağazada ayakkabı deneyen kadının çantasından cep telefonunu çalan Fas uyruklu B.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin aynı AVM'den ikinci kez hırsızlık yaptığı da tespit edildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Şişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A.?nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM'de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişinin de B.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli B.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüpheli B.A.'nın alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere kadının ayakkabı denemesi, şüphelinin de kadının çantasındaki cep telefonunu çalma anları yansıdı.

ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞİŞLİ'DE AVM'DE KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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