Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler
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Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Şişli'de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Fas uyruklu B.A'yı gözaltına alan ekipler, şüphelinin aynı AVM'de daha önce yapılan hırsızlık olayına karışabileceği ihtimalini değerlendirerek çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheli B.A'nın haziran ayında bir mağazada ayakkabı deneyen müşterinin çantasından cep telefonunu çalarak uzaklaştığını tespit etti.

Çaldığı cep telefonunu kullanan şüphelinin, hırsızlığı gerçekleştirirken giydiği kıyafetle çektirdiği fotoğrafını da ekran görüntüsü yaptığı belirlendi.

Şişli Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelinin haziran ayında yaptığı hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin ayakkabı deneyen bir müşterinin yanındaki çantadan cep telefonunu alarak uzaklaşması yer alıyor.

Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
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Haber: Şişli'de alışveriş merkezinden hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler
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