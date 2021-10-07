Şişli'de asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde denetim yaptı.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde denetim yaptı.
Kuştepe Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheli görülen kişi ve araçlar durduruldu.
Denetimler sırasında 422 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken 151 araç ve 62 motosiklet incelendi.
Drone destekli uygulamada yaklaşık 70 personel görev aldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da denetimleri sahadan koordine etti.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.