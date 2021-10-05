ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ - Haberler
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ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Okmeydanı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi. Mahallenin giriş çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Kadınlara da Kades uygulaması ile ilgili bilgi verildi.

Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Okmeydanı'nda bir araya gelen ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlardaki kişilere koronavirüs tedbirleri hatırlatılarak, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

KADES HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Toplum Destekli Polis ekipleri de mahalledeki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilerek, broşür dağıttı. KADES uygulaması hakkında bilgi alan Seher Uğuz "Ben bu uygulamadan haber darım. Böyle bir şey olmadığı için telefona indirmedim. Bu işin bilincindeyim. Çevremdeki insanlara da farkındalık yaratıyorum. Polislerin yaptığı uygulama güzel ve çok başarılı buluyorum" dedi. Berivan Güler "Uygulamayı biliyordum. Çoğu arkadaşımda var. Ben de en kısa zamanda telefonuma yükleyeceğim. Bu uygulama kadınlarımız için bizler için çok iyi" diye konuştu.

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ

ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ
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Haber: ŞİŞLİ'DE ASAYİŞ DENETİMİ'NDE KADES HAKKINDA BİLGİ DE VERİLDİ - Haberler
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