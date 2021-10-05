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Şişli'de asayiş denetimi gerçekleştirildi

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Şişli'de asayiş denetimi gerçekleştirildi

Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, terörle mücadele, narkotik, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmet ekiplerinden oluşan polislerin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

90 personelle gerçekleştirilen denetimde 87'si motosiklet 354 araç ve 699 kişi incelendi.

Uygulama kapsamında, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 1 kişi, dolandırıcılıktan 1 kişi ve aranan 1 kişi yakalanırken, tespit edilen 3 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. 1 kişinin üzerinde ise uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 9 hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde belgeleri kontrol edilen 21 araç ve 18 sürücüyle ilgili 5 bin 441 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Şişli'de asayiş denetimi gerçekleştirildi

Şişli'de asayiş denetimi gerçekleştirildi

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