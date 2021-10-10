Şişli'de aracıyla önünü kestiği otomobilin sürücüsüne kurşun yağdırdı: O anlar kamerada

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) -

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ŞİŞLİ'de aracıyla önünü kestiği kişiye kurşun yağdıran zanlı, önce kameralara sonra da polise yakalandı. Zanlı A.S çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Paşa Mahallesi Ateşböceği Sokak üzerinde 29 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen zanlı, sürücüye kurşun yağdırdı. Daha sonra da geldiği araçlar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sürücü aracın koltuğuna yığılıp kaldı. Silah sesleri ile dışarı çıkan vatandaşlar olay yerine sağlık ekibi ve polis çağırdı. Kısa sürede gelen ambulans, yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

POLİS, KAMERADAN TESPİT ETTİ

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA