Şişli'de apartmandan ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de apartman içerisindeki daire önlerinden ayakkabı çalan şüpheli S.K. yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde 8 Ekim'de apartman içerisindeki daire önlerinden ayakkabı çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı S.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.K.'nın farklı tarihlerde aynı yöntemle 3 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğu da belirlendi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine

gönderildi.