ÇANAKKALE - Sisin içinde kaybolan "1915 Çanakkale Köprüsü" drone ile görüntülendi - Haberler
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ÇANAKKALE - Sisin içinde kaybolan "1915 Çanakkale Köprüsü" drone ile görüntülendi

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
ÇANAKKALE - Sisin içinde kaybolan

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" boğazda etkili olan sisin içinde drone ile görüntülendi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" boğazda etkili olan sisin içinde drone ile görüntülendi.

Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Lapseki ve Gelibolu arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

Bölgede etkili olan sisin içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

Sisin içinde kaybolan köprü, Anadolu Ajansı ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten görüntülendi.

Köprünün Asya ve Avrupa yakalarındaki 318 metre yüksekliğindeki ayakları, sisin içinde kaybolurken, kuleler arasındaki tabliyelerin bir bölümü de aynı şekilde görüntü verdi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı! Feribot seferleri de durduruldu

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı! Feribot seferleri de durduruldu
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