Sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunus T. idaresindeki 81 ABD 583 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Hayreddin-i Tokadi kavşağında, Nihat Tufan Z'nin kullandığı 41 ADC 196 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle Yunus T'nin kullandığı otomobilde bulunan Şükrü ve eşi Zuhal A. yaralandı. Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sis nedeniyle otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti

ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti

 Pınar Gültekin davasında eski sanık avukatı tanıklıktan çekildi

Pınar Gültekin davasında eski sanık avukatı tanıklıktan çekildi

 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title