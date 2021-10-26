İSTANBUL (İHA) - Sırp mankenin darp dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi

İSTANBUL - Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı dava dosyası uzlaştırılmaya gönderildi. Yönetmen Tortop, "Kamuoyu baskısının sizleri yanıltmasından korkuyorum" dedi.

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ederek odaya kilitlediği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde 'kasten yaralama' suçuna dönüştüğünü belirterek suçun uzlaşma kapsamında kaldığını ve bu nedenle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti.

"Çok ciddi zarar gördüm"

Açıklanan mütalaanın ardından savunma için söz alan sanık Mehmet Tortop, "Müşteki yaklaşık 2 yıldır bipolar hastasıdır, tanıklarımız bunları söylemişlerdir ben de belgelerimi sundum. Çok ciddi zarar gördüm. Kamuoyu baskısının sizleri yanıltmasından korkuyorum" dedi.

Mahkeme, 'yaralama' suçunun uzlaşma kapsamında suçlardan olduğunu belirterek, dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.