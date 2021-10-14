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Sırp lider Dodik, AB'nin Bosna Hersek'in dağılmasını desteklediğini iddia etti

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırp lider Dodik, AB'nin Bosna Hersek'in dağılmasını desteklediğini iddia etti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, 7 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bağımsızlığını desteklediğini öne sürdü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, 7 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bağımsızlığını desteklediğini öne sürdü.

Daha önce de ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp lider Dodik, katıldığı bir televizyon programında, Bosna Hersek'teki anayasal düzenin devrildiğini ifade ederek ülkede 1992-1995 döneminde yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini yineledi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin Dayton karşıtı kararlar aldığını belirten Dodik, "7 AB ülkesi RS'nin bağımsızlığını destekliyor. Bu doğru. Ancak ülke isimlerini açıklamayacağım." dedi.

AB'den Dodik'in iddialarına cevap

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, basın toplantısında, 7 AB ülkesinin Bosna Hersek'in dağılmasına destek verdiği iddiasını AB'nin nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı.

Stano, "AB'nin 27 üyesinin duruşu bellidir ve çok açıktır. O da Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne çok güçlü ve sağlam bağlılıktır." dedi.

Bosna Hersek'in birliği ve egemenliğine olan bağlılığın genel çerçeve olduğunu vurgulayan Stano, bu yoldan ayrılma çabalarının AB tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Stano, bölücü söylemlerin sonlandırılması çağrısında bulundu.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sırp lider Dodik, AB'nin Bosna Hersek'in dağılmasını desteklediğini iddia etti - Haberler
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