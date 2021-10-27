ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

ŞIRNAK (DHA) - İÇİŞLERİ ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik eğitimi için hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Şırnak'ta geldi. Tır'davki görevliler, İl merkezi ve Cizre'de öğrencilere 2 gün eğitim verecek.

Türkiye'nin birçok ilini gezen İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Trafik Eğitim TIR'ındaki görevliler, Şırnak Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul öğrencilerine eğitim verdi. Önce teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra akülü arabalarla uygulama yaptı.Etkinliklerin ilk gününde tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda polis eşliğinde akülü araç kullandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Tuğsem Erçel, 'İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mobil Eğitim Tırı projesi kapsamında Şırnak'ta 120 öğrencimizle buluştuk. İçeride hem uygulamalı hemde teorik olarak trafik eğitimlerimiz devam ediyor. Trafik kurallarını ve trafik bilincini küçük yaştaki çocuklarımıza kazandırmak için burada buluştuk' dedi.