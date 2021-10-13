Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi

Kadıköy'de en işlek sokaklardan birinde gündüz vakti 'namus' cinayeti işlendi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de en işlek sokaklardan birinde gündüz vakti 'namus' cinayeti işlendi. Murat T. isimli şahsın annesi, iddiaya göre 2001 yılında eşi askerde olduğu sırada Kamuran Tün isimli şahıs ile birlikte kaçtı, ardından başka bir adamla evlendi. Murat T., aile düzenlerinin bozulduğu gerekçesiyle babasının isteği üzerine Kamuran Tün'ü öldürmeye karar verdi. Şırnak'tan İstanbul'a gelen Murat T., babası, amcası ve dayısıyla beraber yaptıkları plan sonucunda sosyal medya üzerinden sahte bir kadın profili ile Kamuran Tün ile iletişime geçti. Cinayete karar veren şahıslar aynı zamanda Kamuran Tün ile buluşması için bir kadınla anlaştı. Kadıköy'de kadın ile Kamuran Tün'ün buluşması sonrasında Murat T., Kamuran Tün'ü 7 kez bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay, 12 Ekim Salı günü saat 16.40 sıralarında Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde gerçekleşti. Murat T. isimli şahıs sokak ortasında Kamuran Tün'ü 7 kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 21 yaşındaki Murat T.'nin babası 2001 yılında askerde olduğu sırada öz annesinin Kamuran Tün isimli şahısla birliktelikte bulunarak beraber evi terk ettiği, annenin daha sonra başka bir adamla evlendiği öğrenildi.

Murat T., 2021 yılının Haziran ayında, kendisini büyüten dedesini kaybetti. Daha sonra Murat T.'nin babası Hacı T. Kamuran Tün'den oğluna bahsetti. Baba Hacı T. oğlu Murat T.'ye konunun namus meselesi olduğunu ve Kamuran'ı öldürmeleri gerektiğini söyledi. Murat T.'in bunu kabul etmesi üzerine Kamuran Tün'ü öldürmek üzere Murat T, babası Hacı T., amcası Salih T. ve dayısı Selçuk B. plan yaptılar. Murat T., planını gerçekleştirmek üzere Şırnak'tan İstanbul'a geldi.

Murat T. akabinde Kamuran Tün isimli şahsı araştırmaya başladı ve şahsın Facebook hesabını buldu. Murat T., Züleyha takma ismiyle hesap açıp Kamuran Tün ile konuşmaya başladı. Konuşmalar esnasında Kamuran Tün'ün cep numarasını aldı.

Murat T., 4 gün önce Şırnak'tan babası ile İstanbul'a geldi. Burada dayısı Selçuk B.'nin Maltepe ilçesinde bulunan ikametinde kaldılar. Ardından, Irak'ta kuaförlük işi yapan Kamuran Tün isimli şahsı bulabilmek için Duygu Hilal A. isimli kadınla iletişime geçtiler. Murat T. ve beraberindekiler, Duygu Hilal A.'ya, Kamuran Tün'den alacaklarının olduğunu söyleyerek, kendisinin Kamuran Tün ile buluşmasını talep ettiler. Bunun üzerine Duygu Hilal A., tıpkı Murat T.'nin sosyal medyada Kamuran Tün ile konuştuğu sahte hesabın sahibiymiş gibi davranarak Kamuran Tün ile irtibata geçti. 12 Ekim günü Hacı T. ve Selçuk B. ve Murat T., Tekirdağ iline giderek Duygu Hilal A. isimli şahsı alıp Kadıköy'e geldiler.

Duygu Hilal A. ile Kamuran Tün isimli şahıslar Kadıköy'de buluşarak bir restoranda yemek yedi. Murat. T. ile beraberindekiler ise ikiliyi bir süre izledi. Kamuran Tün ile Duygu Hilal A.'nın ayrılmasından sonra Murat T. Kamuran Tün'ün yanına giderek sokak ortasında 7 kez bıçakladı. Sultan Abdülhamit Han Hastanesine kaldırılan Kamuran Tün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştıkları anlaşılan ve azmettirici olarak değerlendirilen Hacı T. isimli şahıs Tuzla'da yakalandı. Ayrıca Selçuk B. isimli şahıs Maltepe idaresinde kalmış olduğu adreste yakalandı. Duygu Hilal A. ise Tekirdağ'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Salih T. isimli şahsı yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüpheliler emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

(İzzet Aydın - Aykut Zor - Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi

Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi

Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi

Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

 Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

 İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şırnak'tan gelip Kadıköy'de sokak ortasında 'namus' cinayeti işledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:22:39. #1.17#