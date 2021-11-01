Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

ŞIRNAK'ta Pkk, Deaş ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2's'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik 25-31 Ekim tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12'si PKK, 6'sı FETÖ 1'i DEAŞ'tan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 2'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 14'ü serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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