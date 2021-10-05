ŞIRNAK'TA YER FISTIĞI HASADI BAŞLADI

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15 yılda 200 dekar ile başlanan yer fıstığı ekiminin 75 bin dekara ulaştığını söyledi.

Yer fıstığı üretiminde geçen yıl ülke genelinde Adana ve Osmaniye'den sonra 3'üncü sıraya yerleşen Şırnak'ta ürün hasadına başlandı. Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde düzenlenen hasat şenliğine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Mehmet Açıkgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Mehmet Açıkgöz, 'Şırnak'ta 2014-2021 tarihleri arasında yaklaşık 80 adet proje 45 milyon TL bir bütçe ile desteklendi. Tabi bu projenin bütçesi 320 bin TL. Bunun yaklaşık yüzde 90'ı idaremiz tarafından karşılandı. Bu proje aslında bölgemiz ve ülkemiz için model ve örnek olabilecek bir projedir. Çünkü hem yetiştiricilik konusunda hem markalaşma, pazarlama ve örgütlenme konusunda tüm detayları içinde barındıran bir projedir' dedi.

200 DEKARDAN 75 BİN DEKARA

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da, 15 yıl önce 200 dekar ile başlanan yer fıstığı hasadının 75 bin dekara ulaştığını söyledi. Vali Pehlivan, 'Tabi yıllar önce 2006 yılında 200 dekar gibi mütevazi sayılacak bir alanda ufak ufak yer fıstığı üretimi başlamışken, bugün 75 bin dekardan bahsediyoruz. Özelliklede son 3 yılda önemli bir artış yakaladığımızı görüyoruz. Nitekim 2018 yılında 12 bin dekar iken, 2019 yılında 30 bin dekar, 2020 yılında 60 bin dekara bu yılda 75 bin dekara ulaştık. Aynı şekilde dekar üretimindeki artış bu konuda faaliyet gösteren çiftçi sayımızda da artışı beraberinde getirmiş durumdadır. Geçen yıl 300 çiftçimiz bu işle iştigal ederken bu sene 400 çiftçimiz yer fıstığı ile iştigal ediyor' dedi.

1600 PROJEYE 50 BİN TL DESTEK

Vali Pehlivan, 'Şırnak'ta son 15 yıl içerisinde kırsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında verilen destekler yaklaşık 50 milyon TL civarındadır. Bunlar hibe desteği şeklinde veriliyor. Yüzde 50, yüzde 75'lere varan hibe destekleri şeklinde veriliyor. Toplam desteklenen proje sayısı da 1500'ün üzerinde. Tabi bu destekler sahip çıkıldığı zaman çiftçilerimiz tarafından üreticilerimiz tarafından sahiplendiği zaman bir katma değer oluşturuyor. Üreticilerimiz kazanıyor. Bunun pazarlamasını yapanlar kazanıyor. Silsile ve zincir halinde birçok sektörde bundan nasiplenmiş oluyor' diye konuştu.

HUZUR ORTAMI TARIMA YANSIDI

Huzur ve güven ikliminin sağlanmasıyla birlikte üretim sektörlerinde önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan şunları söyledi

'Tabi bütün bu teşvikler devletimizin gayretleri milletimizin gayretleri çok değerli ve kıymetli. Bununla birlikte elbette bu kadar faaliyeti yapabiliyorsak bölgemizde yine devletimizin kararlı duruşuyla her alanda uyguladığı, hem yatırımlarla hem ortaya koyduğu mücadelelerle yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin payı son derece yüksektir. Ne kadar güvende ne kadar huzur içerisindeysek bunları hep birlikte görüyoruz ki her alana olumlu yansıyor. Yatırımlara da olumlu yansıyor. O yüzden Allah'ın izni ile birliğimizi beraberliğimizi daha da sıkılaştıracağız. Daha omuz omuza el ele vererek yarınlara inşallah emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz.'

Konuşmaların ardından yer fıstığı tarlasına geçen Vali Pehlivan ve beraberindekiler hasada katıldı. Vali Pehlivan, traktöre binerek hasat yaptı.