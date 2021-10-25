Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 11,74 gram eroin, 5,74 gram esrar, 4,4 gram bonzai, gümrük kaçağı 6 bin 350 paket sigara, 1560 litre akaryakıt, 1340 kutu tıbbi ilaç, 53 cep telefonu, 5 oyun konsolu ile 2 tarihi sikke ele geçirildi.

Yakalanan 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, 17'si asayiş, 15'i kaçakçılık ve 2'si de resmi belgede sahtecilik suçundan 34 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.