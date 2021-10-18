Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 14,87 gram esrar, 17,97 gram metamfetamin, 1,53 gram eroin, uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 6 bin 870 paket sigara, 18 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 4 oyun konsolu ve sahte 50 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca 12'si "asayiş", 7'si "kaçakçılık" ve 2'si "resmi belgede sahtecilik" suçundan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

 Son dakika haber... Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

Son dakika haber... Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

 ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTTEN BİRİNİN GRİ KATEGORİDE YER ALAN FIRAT GİZLENÇ OLDUĞU BELİRLENDİ

ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTTEN BİRİNİN GRİ KATEGORİDE YER ALAN FIRAT GİZLENÇ OLDUĞU BELİRLENDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay
Magazin Megastar
Spor Mustafa Cengiz Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Cengiz Ergün Şans Oyunları Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:32:27. #1.13#