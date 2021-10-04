Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 47 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 228 kilo 671 gram esrar, 17,33 gram metefetamin, 4,8 gram bonzai, sentetik ecza maddesi, uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 10 bin 813 paket sigara, 78 cep telefonu, 97 litre alkollü içecek, 75 kilogram çay, 560 kol saati ve 4 bin 260 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ekiplerce 47 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca 20'si asayiş, 15'i kaçakçılık ve 2'si resmi belgede sahtecilik suçlarından olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.