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Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri Pkk ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 11-17 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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