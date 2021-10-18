Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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