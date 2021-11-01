BASIN AÇIKLAMASI 01.11.2021-2

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 19 şüpheli gözaltına alınmış olup çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklanmış; 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 9 şüpheli serbest bırakılmıştır. 2 şüpheli ilgili il ve birimleri teslim edilmiş, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 4 Bölücü Terör Örgütü mensubundan 3'ü ilgili birimlerine teslim edilmiştir. 1 Bölücü Terör Örgütü mensubunun ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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