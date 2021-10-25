Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, diğer şüphelinin ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Bakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' açıklaması: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum

Bakan Soylu'dan "Hafıza Odası" açıklaması: Terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title