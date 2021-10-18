Şırnak'ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 305 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 305 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Uludere ilçesi Kanca mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel, 1 boğa başı, 1 kandil, 1 kapı tokmağı, 1 bakraç, 1 cam şişe, 1 anahtar başlığı, farklı boyutlarda 297 sikke ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri