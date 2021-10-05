ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI - Haberler
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ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta Türk Kızılay Kadın Birimi Gönüllüleri, yeni doğum yapan annelere, bağışçıların desteğiyle temin ettikleri 25 bebek arabasını hediye etti.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta Türk Kızılay Kadın Birimi Gönüllüleri, yeni doğum yapan annelere, bağışçıların desteğiyle temin ettikleri 25 bebek arabasını hediye etti.

Türk Kızılay Kadın Birimi gönüllüleri yeni doğum yapan annelerin talepleri doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda maddi durumu iyi olmayan 25 anneye, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bebek arabaları hediye edildi. Türk Kızılay Şırnak Kadın Birimi bebek arabalarını annelerin evlerine götürerek teslim etti. Annelerin talepleri doğrultusunda böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Kızılay Şırnak Şubesi Kadın Birimi Başkanı Nazlı Altürk, 'Şırnak Kızılay Kadın Birimi olarak toplumdan gelen talepler vardı. Bebekleri olan annelerimiz vardı. Bizler de talepler aldık. Bunların çoğunun da bebek arabası ihtiyacı vardı. Daha sonra ihtiyacı olan ve maddi durumu olmayan annelerimize çocuklarını çarşıya çıkarırken daha rahat götürmelerini sağlamak için 25 anneye bebek arabası alıp hediye ettik dedi.

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI

ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI
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Haber: ŞIRNAK'TA KIZILAY'DAN 25 ANNEYE BEBEK ARABASI - Haberler
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