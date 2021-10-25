Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı - Haberler
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18- 24 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 5 gram esrar, 4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, 1560 litre kaçak akaryakıt, 1340 kutu tıbbi ilaç, 53 cep telefonu, 5 oyun konsolu ve 2 tarihi sikke ele geçirildi. Operasyonda 43'ü kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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