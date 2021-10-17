ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTTEN BİRİNİN GRİ KATEGORİDE YER ALAN FIRAT GİZLENÇ OLDUĞU BELİRLENDİ
İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.
FIRAT, MALATYA (DHA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.
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