Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ekim'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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