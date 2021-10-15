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Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta Dicle Elektrik (DEDAŞ) gönüllüleri, "Kesintisiz enerji ve doğayı koruma" sloganıyla piknik alanında temizlik çalışması yaptı.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Şırnak'ta Dicle Elektrik (DEDAŞ) gönüllüleri, "Kesintisiz enerji ve doğayı koruma" sloganıyla Piknik alanında temizlik çalışması yaptı.

Dicle Elektrik gönüllüri, doğası ve manzarasıyla vatandaşların hafta sonu ilgi göstererek piknik yaptığı Kayaboyun köyü Bertur Vadisi Şelalesi bölgesini temizledi.

Etkinliğin ardından DEDAŞ İl Müdürü Tekin Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının il ve ilçelerde kaliteli enerjinin yanında bu tür doğa temizliğiyle sosyal gönüllük projelerinde yer almak olduğunu söyledi.

Kaliteli enerji sunmak adına yıl içerisinde 156 milyonluk bir yatırım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Türk, Dedaş gönülleri olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bertur Vadisi Şelalesinde temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşların hafta sonları yoğun olarak piknik alanı olarak kullanılan yerleri proje kapsamında temizlediklerini dile getiren Türk,

"Bizim amacımız Cizre Dedaş gönülleri olarak bir duyarlılık sergilemek ve yaşadığımız alanı daha yaşanabilir kılmak adına 40 gönüllü arkadaşımızla temizlik çalışması yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dedaş olarak sloganımız kaliteli kesintisiz enerji ve doğamızı korumak. Bu tür etkinliklerimiz doğamızı korumak adına devam edecektir" diye konuştu.

Ekipte yer alan gönüllü Berfin Uğur da Şırnak'ta doğa harikası bir yerin piknikçiler tarafından kirletildiğini ve sosyal proje kapsamında arkadaşlarıyla beraber temizlik çalışmasında bulunduğunu ifade etti.

"Hem burayı görmekten hem de bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluyum. İyi bir çalışmamız oldu. Dileriz bu çalışma örnek olur" diyen Uğur, Pikniğe gelen vatandaşların etrafı kirletmeden sonrasını da düşünerek hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi

Dicle Elektrik gönüllüleri piknik alanını temizledi
AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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