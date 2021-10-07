Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu - Haberler
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Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

ŞIRNAK'ın ikinci doz aşılamada yüzde 59,4'e oranına ulaşıp kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçmesinin ardından kentte aşılama çalışmalarına hız verildi.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın ikinci doz aşılamada yüzde 59,4'e oranına ulaşıp kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçmesinin ardından kentte aşılama çalışmalarına hız verildi. İl genelinde 250 kişilik mobil ekip ve 30 aşılama noktasında vatandaşlara aşı yapılıyor. Ev ev dolaşan ekipler, ayrıca cuma günleri cami, cumartesi günleri ise kilise önlerinde stant kurarak vatandaşları aşılıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü vatandaşların iki doz aşılama oranında yüzde 59,4'u ulaşarak turuncu kategoriye ulaşan Şırnak'ta aşılama oranının arttırılması için aşı seferberliği başlatıldı. 250'den fazla mobil ekip ve 30'dan fazla aşılama noktası ile çalışmaların yürütüldüğü Şırnak'ta ekipler, ev ev dolaşarak vatandaşları aşılıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda aşı noktaları oluşturuldu. Camilerde cuma, kiliselerde ise cumartesi günleri aşı noktaları kurularak vatandaşlar aşılanıyor. Mobil ekipler, 09.00- 24.00 saatleri arasında aşılama yapıyor. Türkiye'nin Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda kurulan mobil noktada da aşı olmayan vatandaşlar aşılanıyor.

250 kişilik mobil ekip ile aşılama çalışması yaptıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, "Bu şekilde ev ev dolaşarak aşılama kampanyamızı hızlı bir şekilde sürdürme gayretindeyiz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara göre ilimiz yüzde 59,4 ikinci dozda yapılan aşı oranıyla şu an turuncu kategorideyiz. Amacımız hızlı bir şekilde aşılama yaparak önce sarı kategoriye ardından da daha önce birinci dozda sağlamış olduğumuz mavi kategoriye geçişi sağlamak. Çünkü biz toplumu ne kadar aşılarsak kısa süre içerisinde pandemi etkisinden kurtulmamızda o kadar kolay olacak" dedi

'YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI 5'TE 1 ORANINDA DÜŞTÜ'

Yoğun bakımda yatan hastaların aşılarını yapmayan kişilerden oluştuğunu ifade eden Dr. Başıbüyük şunları söyledi:

"Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı geçen yıl bu zamanlarda çok fazla iken, şu anda geçen seneye göre dörtte bir, beşte bir oranında yoğun bakımda yatan hasta sayısına sahibiz. ve maalesef üzülerek ifade etmek durumundayım ki, yoğun bakımda yatan hastalarımızın çoğu ya hiç aşılanmamış ya da birinci doz aşısını tamamlayıp, ikinci doz aşısını yaptırma gayretine girmemişlerden oluşuyor. Bu yüzden bizim için tek doz aşı yaptırmak yeterli değil. En az iki doz aşımızı kısa süre içerisinde, bunu uzatmadan, zamana yaymadan, kısa süre içerisinde tamamlamak durumundayız. Vatandaşımızdan ricamız, biz ev ev dolaşırken, lütfen gelen arkadaşlarımıza aşılanma noktasında, kendilerini aşılayabilmeleri için yardımcı olmaları. Çünkü biz bu işten ne kadar uzak durursak maalesef pandemi etkisinden kurtulmamızda o kadar uzun zaman alacaktır."

CAMİ VE KİLİSELERDE AŞILAMA

Vatandaşların kalabalık oluşturduğu her noktada aşı noktalarını oluşturduklarını belirten Dr. Başıbüyük, "Mobil ekiplerimiz sadece evleri dolaşmıyor. Beraberinde sabit noktalarımız var. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, yine cami çıkışları veya kilise çıkışlarında aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki ilimiz Türkiye'nin en büyük ticari durağı olan Habur Sınır Kapısı gibi bir kapıya sahip. Burada da günlük 2 bin 500- 3 bin arasında aracın sürekli sirkülasyon yaptığı bir alandan bahsediyoruz. Buraya da sabit aşı noktaları kurmuş bulunmaktayız. Vatandaşımıza bulundukları alanda hiç sağlık tesisine başvurmadan bizim kurduğumuz sağlık noktalarında aşılama kolaylığı sunmaktayız" dedi.


Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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