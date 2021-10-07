Şırnak'ta cami ve kilise önlerine aşılama noktaları kuruldu

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın ikinci doz aşılamada yüzde 59,4'e oranına ulaşıp kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçmesinin ardından kentte aşılama çalışmalarına hız verildi. İl genelinde 250 kişilik mobil ekip ve 30 aşılama noktasında vatandaşlara aşı yapılıyor. Ev ev dolaşan ekipler, ayrıca cuma günleri cami, cumartesi günleri ise kilise önlerinde stant kurarak vatandaşları aşılıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü vatandaşların iki doz aşılama oranında yüzde 59,4'u ulaşarak turuncu kategoriye ulaşan Şırnak'ta aşılama oranının arttırılması için aşı seferberliği başlatıldı. 250'den fazla mobil ekip ve 30'dan fazla aşılama noktası ile çalışmaların yürütüldüğü Şırnak'ta ekipler, ev ev dolaşarak vatandaşları aşılıyor.

Vatandaşların kalabalık oluşturduğu her noktada aşı noktalarını oluşturduklarını belirten Dr. Başıbüyük, "Mobil ekiplerimiz sadece evleri dolaşmıyor. Beraberinde sabit noktalarımız var. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, yine cami çıkışları veya kilise çıkışlarında aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki ilimiz Türkiye'nin en büyük ticari durağı olan Habur Sınır Kapısı gibi bir kapıya sahip. Burada da günlük 2 bin 500- 3 bin arasında aracın sürekli sirkülasyon yaptığı bir alandan bahsediyoruz. Buraya da sabit aşı noktaları kurmuş bulunmaktayız. Vatandaşımıza bulundukları alanda hiç sağlık tesisine başvurmadan bizim kurduğumuz sağlık noktalarında aşılama kolaylığı sunmaktayız" dedi.