ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yılı kutlamaları Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Daha sonra Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlama törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Tören Vali Ali Hamza Pehlivan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Vali Pehlivan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepinize, hepimize kutlu olsun. 100 yıl önce devletimize ve milletimize yaşatılmak istenen ne idi ise ve bunu kimler yapıyor idi ise, bu fitne tohumlarını kim aramıza ekmek istedi ise 15 Temmuz'da da aynı zihniyet devredeydi. veya 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütlerini harekete geçiren de aynı zihniyetti. Aynı bölücü anlayıştı. Ama başaramadılar Allah'ın izniyle. Bundan sonrada başaramayacaklar. Çünkü biz millet olarak gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Bu böyle olduğu müddetçe inşallah hiçbir şer odağı, hiçbir fitne tohumu bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Aramıza sızamayacaktır. Şırnak'ta güven içinde, huzur içerisinde bu etkinliği yapıyor, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünü gururla kutlayabiliyorsak, işte geçmişte bu topraklarda kanını akıtan, canını veren şehitlerimiz gazilerimiz olduğu gibi, bu günde sınır boylarında, üs bölgelerinde, yurdumuzun her bir noktasında nöbet tutan şer odakların karşı mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin sayesindedir" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, resim, kompozisyon, basketbol ve voleybol dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı İdris Acartürk tarafından verilmesinin ardından program son buldu.