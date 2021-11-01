Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı

ŞIRNAK (AA) - AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, bazı basında yer alan haberler de ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Birlik yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak'ın kalabalık ailelerinden biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ailemizin çoğunluğu ezelden beri memur olarak çalışmaktadır. Şırnak'ta kadrolaşma ile ilgili yapılan haber de ismi geçen kişilerin çoğu belirtilen unvanlarda değildir, benim dönemimden önce ve çoğu da ilgili kurum sınavlarıyla atanmışlardır. Yapılan haberler asılsız olup ilgili gazete hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Şırnak ilimizde AK Parti'nin son seçimlerde elde ettiği başarıların bir kesimi rahatsız ettiği aşikardır. Hükümetimiz zamanında Şırnak ve ilçeleri çağ atladı, her alanda devletimizin ciddi yatırımları oldu ve olmaya devam edecektir. Babasını, ağabeyini ve 4 yaşındaki yeğenini bu ülke için şehit veren bir vatandaş olarak diyorum ki; bizlere karşı yapılan her yalan haber bizlerin daha güçlü olmasını sağlayacaktır."

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