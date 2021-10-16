Sırbistan'da görev yapmak üzere 9 Türk hafız daha ülkeye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sırbistan'da görev yapmak üzere 9 Türk hafız daha ülkeye ulaştı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Sırbistan'da görev yapmak üzere 9 Türk hafız daha ülkeye ulaştı

NOVI Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 9 Türk hafız, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştı.

NOVI Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 9 Türk hafız, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştı.

Sancak'ın en büyük kenti Novi Pazar'a gelen ikinci hafız kafilesi, bölgenin çeşitli kentlerinde Sırbistan İslam Birliğine bağlı Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim verecek.

Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, martta ülkeye gelen 6 hafızın göreve başladığını anımsatarak, "Bu kafilede kadın hafızımız da var. O da kadınlarımıza Kur'an-ı Kerim eğitimi vererek, burada nesiller boyu bu öğrenimin devam etmesine katkı sağlayacak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile uzun zamandır iş birliği içerisinde olduklarını belirten Nasufovic, Türkiye'de de birçok etkinliğe katıldıklarını sözlerine ekledi.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim."

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş
Magazin Bensu Soral
Spor Hamit Altıntop Hava Durumu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sırbistan'da görev yapmak üzere 9 Türk hafız daha ülkeye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:40:38. #1.12#