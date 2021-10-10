Sırbistan, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 11-12 Ekim'de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Yugoslavya'nın 1961'de ev sahipliği yaptığı zirve, 60 yıl sonra Belgrad'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 100'den fazla ülkenin temsilcisini bir araya getirecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, katılımcıların bugün Belgrad'a gelmeye başladığını ifade ederek "Sırbistan'da yağmurlu ama gurur dolu bir gün. Bağlantısızlar 60 yıl önce Belgrad'da toplandı. Bugün de bağımsızlık ve ortak hareket etmenin anlamını yeniden gösterme günü." dedi.

Bu kadar büyük bir zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vucic, "105 ülke ile 9 uluslararası kuruluştan gelecek yetkililere hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Soğuk Savaş yıllarında ABD veya Sovyetler Birliği ile ittifaka girmek istemeyen ülkeler tarafından 1961'de kurulan Bağlantısızlar Hareketi'nin bugün 120 üyesi bulunuyor.

En son zirve Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 2019'da başkent Bakü'de gerçekleşmişti.