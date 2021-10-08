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Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobil çarptı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yemek siparişini yetiştirmek isterken kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen gence, otomobil çarptı.

SAKARYA (İHA) - Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobil çarptı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yemek siparişini yetiştirmek isterken kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen gence, otomobil çarptı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 SH 362 Volkswagen marka otomobil sürücüsü Y.Y., kendisine yeşil ışık yandığı esnada Sakarya Caddesi üzerinden Adnan Menderes Caddesi'ne doğru hareket etti. Kırmızı ışık yanan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaya ise, elindeki siparişi yetiştirebilmek için hızla yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada 54 SH 362 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazazede genç, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tarafların herhangi bir şikayeti olmaması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu

Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu - Haberler
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