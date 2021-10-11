Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtardı.

SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtardı.

İlçeye bağlı Akbelen köyünde Musa Savaş'a (83) ait iki katlı ahşap evin ikinci katında, ocakta yemeğin unutulmasıyla yangın çıktı.

Evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Komşular eve girerek yaşlı çift Musa ve Sevim Savaşı dışarı çıkardı.

Kısa sürede evi saran alevlere, Saraydüzü Belediyesi ve Durağan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Durağan İlçesi Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz ile müdahale edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
Bir ilimizde daha görüldü! Çin'den gelen 'Katil arı' tehdidi giderek büyüyor

Bir ilimizde daha görüldü! Çin'den gelen "Katil arı" tehdidi giderek büyüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Işıl Sergen Acun Ilıcalı Nihal Yalçın
Spor Şenol Güneş Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:35:11. #1.11#