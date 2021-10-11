Sinop'ta yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtardı.

İlçeye bağlı Akbelen köyünde Musa Savaş'a (83) ait iki katlı ahşap evin ikinci katında, ocakta yemeğin unutulmasıyla yangın çıktı.

Evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Komşular eve girerek yaşlı çift Musa ve Sevim Savaşı dışarı çıkardı.

Kısa sürede evi saran alevlere, Saraydüzü Belediyesi ve Durağan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Durağan İlçesi Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz ile müdahale edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.