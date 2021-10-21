Üreticilere tohum desteği

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarımsal Üretimin Artırılması" projesi kapsamında Sinop'ta üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle tohum dağıtıldı.

Boyabat'ta düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Tanrıkulu, yeni tip koronavirüs salgınında sağlık ve gıda sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Tarımsal üretimi artırmak hem de bu zor süreçte üreticilerin yükünü hafifletebilmek adına tohumluk dağıtımı yapıldığını aktaran Tanrıkulu, "Gıdaya erişebilmek adına tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Bugün toplamda yaklaşık 29 ton arpa ve macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sinop toplamında ise 49 ton dağıtmış olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından 108 çiftçiye sertifikalı 17,6 ton macar fiği ve 11 ton arpa tohumu dağıtımı yapıldı.