Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SİNOP (İHA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 17.00 sıralarında Hamsi Yolu mevkiinde meydana geldi. 57 KB plakalı motosikletli kurye B.B. seyir halindeyken yağmurun etkisiyle motorun kayması sonucu düşerek yaralandı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
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